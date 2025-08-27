type here...
Dos jóvenes resultan lesionados en choque de «cabras metálicas» en León

Por Jhonny Martínez
Los motociclistas Franklin Castillo, de 23 años, y Luis Mario Ruiz, de 27, resultaron lesionados al chocar de manera frontal, en el barrio Zaragoza, de la ciudad de León.

En el hecho, Franklin Castillo sufrió una fractura en la pierna derecha; mientras que Luis Ruiz resultó con una fractura en el brazo derecho.

Los lesionados fueron auxiliados por Bomberos Unidos que los trasladaron al hospital Oscar Danilo Rosales, de la ciudad de León.

En tanto, agentes de tránsito investigan el grado de responsabilidad de los involucrados en el aparatoso accidente.

