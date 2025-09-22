Dos jovencitos granadinos se ahogan al introducirse a la Laguna de Apoyo

La mañana de este lunes fueron encontrados los cuerpos de los jovencitos Jadiel Agustín Téllez y Juan Franco López Áreas, quienes estaban desaparecidos desde ayer cuando se introdujeron en las aguas de la laguna de Apoyo.

Información preliminar del hecho revela que los dos chavalos llegaron a la laguna en compañía de otros amigos a bañarse, cuando ambos desaparecieron al meterse al agua en el sector de El Boquete, en la jurisdicción de Diriá, departamento de Granada.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Jadiel Agustín era habitante del reparto Edwin López, en Diriomo, mientras que Juan Franco vivía en la ciudad de Diriá.

Miembros de la policía, Cruz Blanca y Bomberos al conocer ayer del hecho comenzaron a buscarlos pero las labores fueron suspendidas al caer la noche, mismas que se reanudaron este lunes con los primeros rayos del sol, pero lamentablemente fueron encontrados flotando fallecidos.

Los cuerpos de Jadiel Agustín y Juan Franco fueron entregados a sus respectivas familias, para las honras fúnebres.

Con estas 2 fatalidades suman 4 los nicaragüenses que han muerto ahogados este año en la laguna de Apoyo, según las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya.