Sucesos

Dos hombres son detenidos por tobo de cerdos en Granada

Dos hombres fueron detenidos en la comarca Laguna 2, del municipio de Granada, por el robo de un par de cerdos.

La víctima, Alfonso Díaz Morales, de 71 años, interpuso una denuncia en la Policía Nacional, informando que en la madrugada de este sábado, varios sujetos ingresaron a su finca y se llevaron dos de sus cerdos, valorados en 9,000 córdobas cada uno.

Tras las investigaciones, la policía logró dar con el paradero de los presuntos ladrones, José Mena Soza, de 28 años, y Julián Baca Zúñiga, de 40.

Ambos se encuentran en las celdas preventivas, a la espera de ser procesados por el delito cometido.

