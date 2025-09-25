Dos hombres deciden ponerle punto final a su existencia en León y Rivas

Esta madrugada fue encontrado sin vida el ciudadano de apellidos Pérez Miranda, de 49 años, en su vivienda localizada en el reparto Villa Democracia, en la ciudad de León.

La señora Yesenia de los Ángeles Berrios Romero, informó a la policía que su esposo se había quitado la vida por la vía de la asfixia mecánica, al utilizar una cuerda que sujeto en la ventana de la casa.

Tanto Yesenia Berrios como el hijo del infortunado Deyvin Yasir Pérez Mendoza, de 20 años, que desconocen que empujo al infortunado a quitarse la vida, señalando que desde hace algún tiempo estaba sumergido en el vicio del licor.

La policía con apoyo de un forense descartó mano criminal, determinándose que Pérez Miranda, falleció por asfixia mecánica.

Por otra parte el joven de apellidos López Ulloa, de 20 años, se privó de su existencia por la vía de la asfixia mecánica.

El lamentable hecho ocurrió en el barrio Cristo Rey, de la ciudad de Rivas y fue descubierto por la abuelita de López Ulloa, quien de inmediato alerto a la policía.

El desventurado laboraba como ayudante de albañilería en el municipio de San Juan del Sur, y su fatal decisión quedo en la incertidumbre pues sus parientes manifestaron que le conocían problemas que lo empujaran al suicidio.

