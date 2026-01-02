Dos hombres acabaron con su existencia por causas desconocidas en Estelí y Chontales

Un hombre de iniciales D.R., se privó de la vida mediante la asfixia mecánica en la comunidad Laguna de Santa Rosa, en Condega, Estelí.

Cazadores de noticias informaron que el varón vivía solo en la vivienda ubicada al fondo de unos corrales para encerrar ganado, donde fue hallado hoy viernes.

El cuerpo sin vida fue descubierto por un familiar que llegó a verlo en horas de la mañana.

Por otro lado, un hombre de apellidos Ojeda Centeno, de 39 años, también acabó con su vida por causas desconocidas en Santo Domingo, Chontales.

Ojeda Centeno tomó la fatal decisión mientras se encontraba solo en su casa en el barrio Carlos Fonseca Amador.

El cuerpo del hombre fue llevado por sus parientes para velarlo en una comarca cercana a Santo Domingo, para velarlo y luego darle cristiana sepultura.