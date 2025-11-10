Doble accidente de tránsito cobra la vida de nicaragüense en Atlanta, Estados Unidos

El compatriota Francisco Javier Valenzuela Ordóñez, falleció el sábado debido a las graves lesiones que sufrió en accidente de tránsito en la autopista de Norcross, Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

El nicaragüense Francisco Javier Valenzuela Ordóñez

Elizabeth Valenzuela, hija de Francisco Javier, dijo que su padre se dirigía en un vehículo a su casa luego de su jornada laboral cuando otro automotor lo colisionó violentamente.

Debido al impacto el carro de Francisco Valenzuela invadió el carril contrario donde fue colisionado por otro automotor, lo que le provocó graves lesiones que derivaron en su deceso en ese lugar.

Ahora la familia de Francisco Javier Valenzuela Ordóñez, está solicitando apoyo para repatriar sus restos y darle el último adiós en Estelí, la tierra que lo vio nacer.

