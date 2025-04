Disminuyen víctimas fatales por accidentes de tránsito en los primeros tres meses del 2025

La Policía Nacional, informa que en la semana del primero de enero al 30 de marzo, hay una disminución de 7 muertos por accidentes de tránsito, y menos 98 lesionados, en comparación con el año pasado.

En este periodo el año pasado, hubo 237 muertos por accidentes en las vías, y en la actualidad, 230, y respecto a los lesionados, el año pasado, 657 y a la fecha, 559.

La sub comisionada Karen Obando, Co Jefatura de Relaciones Públicas de Policía Nacional, precisó que las principales causas de los accidentes de tránsito son: exceso de velocidad, estado de Embriaguez, imprudencia peatonal y no guardar distancia.

Mediante el Plan Presencia policial en los 153 municipios del país, se requisaron más de 10 mil 700 vehículos, se hicieron 4 mil 115 pruebas de alcoholemia.

Se arrestaron a 100 conductores por hacerlo en estado de ebriedad, y se suspendieron 392 licencias de conducir.