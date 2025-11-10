Diriamba: Incendio madrugador en taller de carpintería causa 20 mil dólares en pérdidas

Reducido a cenizas quedó la madrugada de este lunes un taller de carpintería que estaba ubicado frente al colegio Francisco Cordero, en el reparto Juan José Hernández, en la ciudad de Diriamba, en Carazo.

Incendio reduce a cenizas taller de carpintería en Diriamba

El siniestro inició a eso de la una de la mañana cuando por causas que se investigan empezó a arder el taller propiedad del señor Marvin Corea.

Las llamas también afectaron parcialmente la vivienda ubicada contiguo a la carpintería de donde fue rescatada con vida la señora María Bejarano Sánchez, de 65 años, quien se encontraba dormida.

Para poder sacar a doña María, los bomberos tuvieron que romper una puerta metálica y otra de madera de la vivienda.

Aunque la señora no resultó lesionada, si sufrió una severa crisis nerviosa que le provocó una descompensación, por lo que fue llevada al hospital San José, en Diriamba.

Dos familias que viven cerca del sitio donde ocurrió el incendio fueron evacuadas a lugar seguro para evitar afectaciones por la emanación de humo.

El señor Marvin Corea dijo que las pérdidas materiales superan los 20 mil dólares entre maquinarias, materia prima e infraestructura del taller y los daños parciales en la casa donde habita doña María Bejarano.

“Tenía 25 años de tener el taller son muchas las pérdidas, tendré que iniciar de nuevo, lo bueno es que nadie resultó afectado gracias a Dios”, expreso don Marvin, quien espera que los bomberos determinen la causa del incendio.

Al lugar del siniestro fueron movilizados tres camiones cisterna con 25 bomberos para sofocar el incendio del taller de carpintería, lo cual dejó a tres personas sin trabajo.

