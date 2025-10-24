Detienen a dos nicaragüenses en Costa Rica por transportar ilegalmente 250 kilos de cianuro

La Fuerza Pública de Costa Rica detuvo a dos nicaragüenses de apellidos Fernández y Vargas, quienes transportaban ilegalmente un cargamento de cianuro.

Detenidos con 250 kilos de cianuro en San Carlos

La detención se produjo en Boca Arenal de Cutris, en San Carlos.

El químico era transportado en un camión y durante la inspección, los oficiales hallaron cinco sacos con un peso de 50 kilos de cianuro cada uno, sumando un total de 250 kilos del potente químico, utilizado comúnmente en la minería.

El camión y el cargamento fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a la delegación policial de Boca Arenal.

El cianuro quedó bajo custodia y posteriormente fue entregado al Ministerio de Salud costarricense.



