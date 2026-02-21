Detienen a conductor de bus de la ruta 195 por manejar borracho y a alta velocidad en rotonda El Periodista

El sujeto Ángelo Antonio Gutiérrez Moreira, de 28 años, fue detenido y trasladado a la delegación policial del Distrito II por manejar ebrio y a exceso de velocidad un bus que cubre la ruta 195, poniendo en peligro la vida de los usuarios que iban a bordo de la unidad.

Testigos afirmaron que el conductor se desplazaba de Oeste a Este, en la rotonda El Periodista y al no ver los conos anaranjados que habían colocado por el cierre de esa vía, casi atropella a uno de los policías que estaban resguardando el sector.

Inmediatamente, los agentes de policía detectaron que el conductor manejaba en estado de ebriedad y, al practicar la prueba de alcoholemia, se reflejó que tenía 2.61 gramos de alcohol por litro de sangre.

Asimismo, varios usuarios afirmaron que el joven iba adelantando otros vehículos y buses para lograr más pasajeros.