Destacamento militar sur retiene a 16 personas por distintos delitos en Río San Juan

El Ejército de Nicaragua informó que, a través de servicios operativos realizados por el Destacamento Militar Sur, entre el 13 y el 30 de septiembre, retuvo a 16 personas que cometieron diferentes delitos en el departamento de Río San Juan.

La institución militar detalló que en la comunidad La Ñoca, San Carlos, fue retenido Jonier Rafael Meza Solórzano, con mil 500 proyectiles de uso civil. Además, en la comunidad El Morro, San Miguelito, se ocuparon 45 proyectiles abandonados por una persona al detectar la presencia militar.

En el Puente Santa Fe, San Carlos, se retuvo a Jorge Alexander Gómez Ramírez, procedente de Costa Rica, por el traslado de 10.8 libras de marihuana, violando las leyes del país.

En Las Cruces, El Castillo, se retuvieron a 12 ciudadanos nicaragüenses que ingresaron ilegalmente al país desde Costa Rica a bordo de una embarcación con motor fuera de borda.

Se presume que serían empleados en labores de minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz.

En la comunidad El Delta, en San Juan de Nicaragua, fue retenido Santos Luis Rodríguez García, quien pretendía trasladar queso de forma ilegal hacia Costa Rica.

Por otro lado, en el Caño San Francisco, en San Juan de Nicaragua, se retuvo a Nelson José Romero Fonseca, a quien se le ocuparon 2 motosierras que pretendía utilizar para despalme ilegal en la ribera del Río San Juan.

Todos los retenidos, proyectiles, marihuana, queso y demás medios ocupados fueron entregados a las autoridades competentes.

