Despiden en Telpaneca a madre cortadora de café que murió al caerle un árbol encima

En un ambiente de tristeza y consternación, la mañana de hoy martes fueron acompañados hasta su última morada, los restos mortales de Frania del Socorro Talavera, quien falleció ayer a los 33 años, en una finca de San Jerónimo, en Telpaneca, Madriz.

Cazadores de noticias informaron que la mujer estaba cortando café en la propiedad de don Pedro Rodríguez cuando un árbol le cayó encima de forma repentina, provocándole la muerte de manera inmediata.

El cuerpo quedó atrapado entre las ramas, por lo que familiares y pobladores del sector llevaron motosierras para poder rescatarla.

Sin embargo, al momento de lograr sacarla, ya no presentaba signos vitales, confirmándose su fallecimiento en el lugar del suceso.

Horas después el cuerpo fue entregado a su familia, quienes procedieron a velarla y a darle hoy el último adiós.

Frania del Socorro era madre de una niña quien ahora pasará la Navidad extrañando a su ser más querido.