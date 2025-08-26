type here...
Desconocido pierde la vida arrollado por camioneta en carretera a Puerto Cabezas

Por Jhonny Martínez
De forma inmediata falleció la tarde de ayer un peatón hasta el momento no identificado, al ser atropellado presuntamente por una camioneta, cuyo conductor aceleró la marcha para huir.

Trágico atropello mortal de un peatón en la ciudad
Testigos indicaron que el infortunado cruzaba la vía y cuando iba a mitad de la carretera la camioneta conducida a exceso de velocidad lo impactó catapultándolo varios metros hasta caer inerte.

La policía de la zona investiga esta nueva tragedia vial y se apoyan en videos de cámaras de seguridad en la zona para dar con el paradero del vehículo y el conductor homicida.

