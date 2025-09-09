type here...
martes, septiembre 9, 2025
Sucesos

Desconocido perece atropellado por un camión en comarca El Pastal, en Matagalpa

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

De forma inmediata perdió la vida un desconocido, de unos 55 años de edad, al ser atropellado por un camión en el kilómetro 127 de la carretera entre Sébaco y la ciudad de Matagalpa, la madrugada de ayer lunes.

Cazadores de noticias informaron que la fatalidad sucedió en la comarca El Pastal, frente a la parada de buses de la recta Santa Inés, donde el infortunado cruzó la vía en estado de ebriedad, de manera imprudente.

El hombre fue impactado por el camión marca Mercedes Benz, multicolor, placas MT 46776, conducido por Joshua Missael González Arauz, de 20 años de edad, quien fue detenido por la Policía para las respectivas investigaciones.

