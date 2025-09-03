Desconocido muere atropellado al cruzar la vía imprudentemente en km 16 carretera sur

Un hombre de unos 60 años de edad murió la noche de este miércoles al ser atropellado por una camioneta en el kilometro 16 de la carretera Sur, en la jurisdicción del municipio de El Crucero, departamento de Managua.

El fallecido viste un pantalón color verde, faja color café y una camiseta azul con mangas color blanca, además calza unos botines de cuero color café, es de tez morena y delgado.

Su cuerpo fue llevado a Medicina Legal, para la debida autopsia.

Extraoficialmente se conoció que el hombre fue atropellado por una camioneta cuando iba cruzando la vía, para encontrarse con un familiar que estaba bajando de un bus.

La policía de El Crucero ya está investigando el hecho para identificar el vehículo y a su conductor, quien huyo del sitio de la tragedia.