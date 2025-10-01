Desconocido mata a un hombre en San Judas, que hace años tuvo problemas con la justicia

El capitalino Maynor Alfonso Espinoza Romero, de 34 años de edad, falleció a las 9 y media de la noche de ayer martes en el trayecto al Hospital Fernando Vélez Páiz tras haber sido atacado con un cuchillo en una calle del barrio San Judas, en el Distrito III de Managua.

Espinoza Romero estaba sentado en una acera cerca de su casa del Ceibo de San Judas dos cuadras abajo y tres al sur, cuando un desconocido bajó de un vehículo color blanco y se le acercó para asestarle cuchilladas en lado izquierdo del pecho y el brazo izquierdo.

Tras propinarle las estocadas, el delincuente huyó a bordo del vehículo, en tanto la víctima corrió en dirección a su casa y cayó desangrándose, por lo que de inmediato familiares y vecinos lo trasladaron al hospital a donde ingresó sin los signos vitales.

Familiares, entre ellos doña Aura Marina Romero Pilarte, confirmó que su hijo Maynor Espinoza Romero, fue agredido por una persona no identificada cerca de su casa por razones que se desconocen.

Tras ser alertados del hecho, agentes policiales de la Policía del Distrito III se desplazaron al lugar para las investigaciones del sangriento hecho y determinar el móvil e identificar a los autores.

Maynor Espinoza Romero laboraba como ayudante de albañilería y según los archivos judiciales en una ocasión fue condenado a cinco años de prisión por hurto agravado, en otra fue sentenciado por tráfico de estupefacientes, y otras dos veces fue acusado por tráfico menor de drogas y robo con fuerza.

