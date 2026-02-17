Desconocido falleció en hospital tras ser encontrado herido a cuchilladas en Quilalí, Nueva Segovia
Un hombre de identidad desconocida se rindió ante la muerte este martes en el hospital Miguel Martel, minutos después de haber sido encontrado gravemente herido a cuchilladas en una de las calles de Quilalí, Nueva Segovia.
El cuerpo sin vida fue trasladado a la morgue del centro asistencial en espera de ser reclamado por sus familiares.
Mientras tanto, las autoridades correspondientes se encuentran investigando la identidad de los responsables de su muerte.
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