Desconocido es encontrado muerto en la calle cercana al mercado de Jinotega

Un hombre de unos 50 años, de identidad desconocida, fue hallado muerto la mañana de este jueves en una acera del barrio Camilo Ortega, en la ciudad de Jinotega.

El cadáver fue encontrado en posición fetal por personas que circulaban de la entrada del mercado municipal media cuadra al Este.

Tras la alerta realizada por los pobladores, al sitio se presentaron miembros de los Bomberos Unidos quienes constataron que el infortunado ya no tenía los signos vitales.

Al sitio también se presentaron agentes de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones del caso y con apoyo de un forense determinar las causas de muerte del infortunado.

El hombre tenía aspecto de indigente, era moreno y de pelo crespo. Calzaba tenis de suela blanca, pantalón negro, chaqueta gris y andaba una mochila sucia.