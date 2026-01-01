Desalmado asesina de un escopetazo a su tío y deja grave a una joven en Laguna de Perlas, Caribe Sur

El señor Francisco Rivas, de 50 años, fue asesinado de un disparo de escopeta por su sobrino Pablo Rivas, en la comunidad Sumi Lagoon, en Laguna de Perlas, Caribe Sur.

El crimen que acabó con la vida de don Chico ocurrió a las 3 de la madrugada de este jueves, en el primer hecho sangriento reportado en el Caribe Sur en este 2026.

Cazadores de noticias informaron que Evelia Tercero Lanzas, de 24 años, también resultó herida, producto de los disparos de escopeta que realizó Pablo Rivas.

La joven fue llevada al Centro de Salud de Laguna de Perlas para ser atendida, en tanto el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares.

Luego de haber cometido el crimen de su propio tío, Pablo Rivas huyó con rumbo desconocido.

Hasta el momento se desconocen las razones que dieron origen al asesinato de don Chico Rivas y las lesiones graves de la joven Evelia Tercero.