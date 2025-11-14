Denuncian caso de perrito arrastrado con mecate por un auto cerca de la rotonda Cristo Rey

Mucha indignación ha causado en las redes sociales el caso de un perrito que fue arrastrado con un mecate amarrado a la parte trasera de un carro estilo station wagon por espacio de varias cuadras en el sector de la rotonda Cristo Rey en Managua, la tarde de este viernes.

De acuerdo a un video grabado por una persona que fue testigo del hecho, el caso de maltrato animal fue cometido por el conductor de un auto color azul placas M 368-837, al que tuvieron que seguir y gritarle para que se bajara a soltar el perro que iba arrastrando.

En el video se aprecia que el pobre animalito de raza mestiza y color café fue arrastrado por lo menos desde el sector del barrio Riguero o sus alrededores hasta la rotonda Cristo Rey, en donde el conductor del auto fue alcanzado y obligado a detenerse.

Como justificación, el sujeto dijo que por un descuido el perro se le salió de la cajuela, pero según el hombre que lo grabó, lo extraño es que el animal iba amarrado a la parte exterior del auto, por lo que procedió a denunciarlo en las redes.

En Nicaragua está vigente la Ley 747, Ley de Protección Animal, aprobada en 2011, la cual establece normas para proteger y erradicar el maltrato físico y psicológico y considera a los animales como seres sintientes que merecen protección.