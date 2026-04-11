Delincuentes son buscados por tentativa de homicidio en la comarca El Santo en Jinotega

Los antisociales Olman Gabriel Altamirano, de 26 años de edad, y Donald Altamirano Ponce, de 41 años, agredieron a machetazos a los hermanos, Santos Miguel, de 22 años, y Bayardo, ambos de apellidos Ruiz Estrada.

La agresión ocurrió en la comarca El Santo, municipio de Jinotega, donde Santos, sufrió heridas en las piernas, mientras que Bayardo, resultó con varios filazos en la cara, por lo que fueron trasladados al centro de salud de la zona.

Las autoridades policiales, recibieron la denuncia en contra de Olman Gabriel Altamirano, y Donald Altamirano Ponce, quienes son buscados para que enfrenten la ley.