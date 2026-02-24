Delincuentes roban por segunda vez la merienda en una escuela de Diriamba

Muy indignados se encuentran los padres de familia de la escuela ubicada en la comunidad Santa Juana, en Diriamba, Carazo, donde delincuentes desconocidos robaron toda la merienda escolar la madrugada de este martes.

Robo en escuela de Diriamba deja sin merienda a niños

Según los padres, está es la segunda vez que los amigos de lo ajeno arrasan con los víveres que el gobierno manda como mucho amor para la alimentación de los niños que estudian en el centro escolar.

Los denunciantes detallaron que los descarados maleantes robaron todo el aceite, arroz, maíz, frijoles, cereal y harina, dejando sin alimentos a los infantes.

Las autoridades ya se encuentran investigando el caso para tratar de identificar, localizar y capturar a los desconsiderados ladrones que no les importa dejar sin comer a los pequeños que llegan a recibir el pan del saber.

