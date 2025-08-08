Delincuentes roban más de 10 mil córdobas y dos valiosos celulares en par de atracos, en Jinotega

De 10 mil 700 córdobas y de un celular valorado en 5 mil 600 córdobas fue despojado el motociclista Marvin Ulises Hernández Pérez de 44 años, a manos de sujetos armados de machetes que lo interceptaron en la comarca Monterrey de la ciudad de Jinotega, la mañana de hoy jueves.

“Los delincuentes aparecieron de la nada en el camino y bajo amenazas de matarme me hicieron parar la marcha, me exigieron que les entregara el celular y el dinero que llevaba en mi cartera”, relató Marvin a las autoridades policiales.

En otra información…Tremenda paliza le asestaron desconocidos al joven Alex José Rizo Pérez de 19 años, tras despojarlo de su teléfono valorado en 7 mil 200 córdobas, en una calle del barrio El Panorama de la ciudad de Las Brumas.

Los tamales seguidamente huyeron de la zona, en tanto, Rizo Pérez, interpuso la denuncia ante las autoridades policiales.

Finalmente, informamos que, tras las rejas de la Policía de Jinotega, fue puesto Marlon Gumersindo Altamirano de 49 años, procesado por llevar consigo sin documentación alguna, un revolver calibre 22. Su captura se realizó en la comarca Los Chiles del municipio de Wiwilí.

