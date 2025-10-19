Delincuentes roban artículos valorados en más de 16 mil córdobas en distintos puntos de Jinotega

Hasta por debajo de las piedras buscan agentes policiales al delincuente que armado de machete despojó de 3 mil 800 córdobas en efectivo a Jocksan Zelaya Rizo de 20 años, quien disfrutaba de unos tragos en un negocio ubicado en Villa Valencia, Jinotega.

“Yo estaba tomando y de repente apareció el sujeto, todo encapuchado y me amenazó con el gran machete para que le entregara mi dinero”, relató a la policía en afectado.

En otra información…Amigos de lo ajeno robaron un reproductor de música, prendas personales y una mochila, todo valorado en 12 mil 800 córdobas, de la vivienda de Jorge Luis Chavarría García de 35 años, ubicada en el barrio Mauricio Altamirano de la ciudad de Jinotega.

Finalmente, informamos que el delincuente José Antonio Machado Herrera de 43 años, fue apresado por las autoridades policiales por haber despojado de un celular y 855 córdobas a José Ezequiel Zamora de 35 años, tras interceptarlo en una calle del municipio de Wiwilí, Jinotega.

