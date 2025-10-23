Delincuentes en moto apuñalan y roban a mesero cerca de la Rotonda La Virgen

Con un pulmón, el abdomen y el brazo izquierdo perforado, ingresó la madrugada de hoy al hospital Carlos Marx, el ciudadano Genaro Marcial Mendoza Hernández, de 34 años, después de ser apuñalado por uno de dos sujetos que lo interceptaron en una moto cerca de la rotonda La Virgen, en Managua.

Los delincuentes atacaron a Genaro cuando se dirigía a su casa después de terminar su trabajo como mesero en un negocio de comida rápida localizado en la zona.

Francis Campos dijo a los médicos de turno que los ladrones aprovecharon que su esposo Genaro caminaba por una zona desolada de la rotonda La Virgen hacia arriba, y después de golpearlo y herirlo le robaron su celular, la billetera y su reloj.

Buenos samaritanos que pasaban por el lugar lo montaron en una camioneta y trasladaron al hospital Carlos Marx, donde le colocaron un tubo intratorácico para drenar la sangre del pulmón perforado, en tanto autoridades policiales del distrito seis investigan lo ocurrido.