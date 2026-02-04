Delincuentes balearon a supervisor de vigilantes y le robaron escopeta en Villa Sol

Con un disparo en la rodilla derecha resultó José Ramón Pineda Castillo, de 42 años, supervisor de la empresa de vigilancia “El Protector”, al ser asaltado por antisociales armados que lo despojaron de una escopeta.

El atraco seguido de lesiones ocurrió anoche cuando Pineda Castillo se encontraba de la rotonda de Villa Sol 200 metros en dirección a la empresa Agrenic.

De acuerdo con los informes, los ladrones se le acercaron de forma sorpresiva, lo amenazaron con armas y luego de despojarlo de la escopeta, le realizaron un disparo en la rodilla.

Tras herirlo de bala, los sujetos huyeron con rumbo desconocido a bordo de dos motocicletas, llevándose el arma propiedad de la empresa para la que laboraba Pineda Castillo.

Personas que escucharon el disparo, auxiliaron a Pineda y poco después miembros de la Central de Ambulancias lo trasladaron al hospital Alemán Nicaragüense “Carlos Marx” donde fue atendido de emergencia.

Un equipo de efectivos de la Policía Nacional realiza las investigaciones del caso para tratar de identificar y dar con el paradero de los antisociales para que respondan por el delito cometido.