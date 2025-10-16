Delincuentes balean a hombre en comunidad rural de Wiwilí, Jinotega

El ciudadano Williams Molina Real resultó herido de bala a manos de sujetos desconocidos en la comunidad La Tigra, perteneciente a la región de Wamblan, en el municipio de Wiwilí, en Jinotega.

De acuerdo con pobladores, tres individuos con los rostros cubiertos, interceptaron a Molina Real cuando se dirigía a su vivienda, y abrieron fuego en su contra, provocándole heridas en diferentes partes del cuerpo.

Con la ayuda de vecinos, el afectado fue trasladado a un centro asistencial cercano donde recibió atención médica y posteriormente fue remitido a un hospital para una evaluación más detallada.

Las autoridades policiales realizan las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y esclarecer los motivos del hecho, que ha causado preocupación entre los habitantes de la zona.

