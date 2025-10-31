Delincuentes asaltan Súper Express del barrio Santa Elena, en Managua

Momentos de terror vivieron clientes y trabajadores de una tienda de conveniencia ubicada en el barrio Santa Elena, en Managua, la noche del miércoles 29 de octubre, cuando dos de cuatro delincuentes armados con pistolas irrumpieron en el local para cometer un asalto.

Violento asalto en un Súper Express de Managua

El violento robo ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche cuando según videos de vigilancia y testimonios de vecinos, los asaltantes llegaron en dos motocicletas.

Dos de los ladrones ingresaron al establecimiento, cubriendo sus rostros con cascos, mientras los otros dos se quedaron afuera realizando labores de vigilancia.

Los sujetos actuaron con lujo de violencia, intimidando a la guarda de seguridad y obligando a la cajera a entregar el dinero de la venta del día, en tanto dos clientes que se encontraban en el local lograron escapar ilesos.

Los asaltantes se llevaron una fuerte suma de dinero de la caja, así como productos de la tienda, y huyeron rápidamente en las motocicletas con rumbo desconocido.

Durante la fuga, y en un acto de intimidación, los delincuentes realizaron un disparo hacia un vehículo que circulaba en la calle, momento que también quedó captado por las cámaras de seguridad.

Agentes de la Policía del Distrito VI iniciaron de inmediato las investigaciones, revisando los videos de vigilancia y las placas de las motocicletas para identificar a los involucrados.

De manera preliminar, se informó que dos de los cuatro sospechosos ya han sido capturados, mientras las autoridades continúan las pesquisas para dar con el paradero del resto de la banda delictiva.