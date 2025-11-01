Delincuentes arrancan techo  de vivienda para robar más de 42 mil córdobas y varias herramientas, en Jinotega

En la estación policial del departamento de Jinotega, denunció José Valdivia Briones, de 29 años, el robo audaz de delincuentes en su vivienda, donde arrancaron parte del techo para cometer su delito en el municipio de Wiwilí, en el departamento de Jinotega.

El afectado dijo que los sujetos se llevaron 42 mil córdobas en efectivo y herramientas valoradas en dos mil 800 córdobas, dejándolo sin su medio de sustento.

Las autoridades policiales realizan las investigaciones para dar con los responsables del robo.