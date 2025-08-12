Dan de alta a 7 de los 9 quemados por pólvora en el retorno de Santo Domingo de Guzmán

En sala de cuidados intermedios del hospital Fernando Vélez Páiz se encuentran ingresados Liliam Martínez Zamora, y Ramiro Medina Morán, ambos de 64 años, quien sufrieron quemaduras de primer y segundo grado en su cuerpo por la explosión de unos cuetes, el domingo pasado en las cercanías de la rotonda Cristo Rey.

Explosión de cohetes en Managua deja varios heridos

El incidente ocurrió durante la romería de retorno a su morada de Santo Domingo de Guzmán, en el que Zamora y Morán, junto a los demás lesionados por pólvora, en total 9, fueron llevados por los Bomberos Unidos y Cruz Blanca al hospital Manolo Morales.

Los demás pacientes dados de alta son: Margarita Guillén Martínez, y Jessica Méndez Gutiérrez, ambas de 38 años de edad, Julio Moncada Martínez, de 42, Karen Martínez, de 45, y Cristopher Antonio Moncada Hernández, de 6.

Doña Dolores Sandino, de 77 años, y Noel Antonio Zavala Zeas, de 32 años, a quien un trozo de varilla de cuete, se le incrustó en el brazo derecho. Todos fueron atendidos en tiempo y forma.

