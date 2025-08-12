Dan de alta a 7 de los 9 quemados por pólvora en el retorno de Santo Domingo de Guzmán

En sala de cuidados intermedios del hospital Fernando Vélez Páiz se encuentran ingresados Liliam Martínez Zamora, y Ramiro Medina Morán, ambos de 64 años, quien sufrieron quemaduras de primer y segundo grado en su cuerpo por la explosión de unos cuetes, el domingo pasado en las cercanías de la rotonda Cristo Rey.
El incidente ocurrió durante la romería de retorno a su morada de Santo Domingo de Guzmán, en el que Zamora y Morán, junto a los demás lesionados por pólvora, en total 9, fueron llevados por los Bomberos Unidos y Cruz Blanca al hospital Manolo Morales.
Los demás pacientes dados de alta son: Margarita Guillén Martínez, y Jessica Méndez Gutiérrez, ambas de 38 años de edad, Julio Moncada Martínez, de 42, Karen Martínez, de 45, y Cristopher Antonio Moncada Hernández, de 6.
Doña Dolores Sandino, de 77 años, y Noel Antonio Zavala Zeas, de 32 años, a quien un trozo de varilla de cuete, se le incrustó en el brazo derecho. Todos fueron atendidos en tiempo y forma.