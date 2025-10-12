De la chatarra retorcida fue rescatado con vida un furgonero que la mañana de hoy domingo se volcó en la cuesta Malpaso, ubicada en el kilómetro 179 de la carretera a San Juan de Limay, en el departamento de Estelí.

Un furgonero fue rescatado tras un aparatoso accidente en la cuesta Malpaso, Estelí, donde su vehículo volcó y quedó totalmente destrozado.

El furgonero transportaba bebidas gaseosas, y perdió el control al descender la cuesta, lo que provocó que se volcara.

En el hecho, el cabezal y el conteiner quedaron desbarataros y con toda la mercadería a un lado de la carretera.

Habitantes de la zona que escucharon el estruendo del accidente, se trasladaron al lugar y rescataron al furgonero que estaba prensado en el interior de la cabina del cabezal.

Posteriormente lo trasladaron en la tina de una camioneta al hospital de San Juan de Limay, en Estelí.

Este aparatoso accidente ocurrió en el mismo sitio donde el pasado viernes perdió la vida el ciudadano Douglas Rodríguez Rivas, de 59 años.

La víctima conducía una camioneta placa ES 12-939 y al bajar la cuesta Malpaso, perdió el control y se volcó mortalmente.

