Coterráneo pierde la vida en accidente de tránsito en Estados Unidos

El nicaragüense Kessler David Rocha Quesada de 28 años, perdió la vida de forma inmediata al accidentarse en motocicleta la tarde de ayer viernes, en Long Beach, California en Estados Unidos.

Los compañeros de casa de Kessler, al notar que no regresaba de su trabajo empezaron a preocuparse, por lo que decidieron ir a buscarlo, encontrándose con la tragedia en la vía, cuyas son investigadas por las autoridades policiales.

El cuerpo de Kessler fue trasladado a la morgue de Long Beach, a la espera de ser retirados por sus familiares.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Kessler era originario de Rio San Juan, donde deja un menor de edad en la orfandad.