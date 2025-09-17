Conmoción por la muerte a los 41 años de una ex figura del fútbol europeo mientras disputaba un partido

El ex mediocampista Dejan Milanovic, con pasado en Estrella Roja, Lens y la selección de Serbia, sufrió un doble infarto y falleció en medio de un cotejo de fútbol senior

El fútbol mundial lamenta la repentina muerte de Dejan Milovanovic, ex internacional serbio y exjugador del RC Lens, quien falleció a los 41 años a causa de un infarto durante un partido de veteranos en Belgrado. El trágico suceso ocurrió mientras el mediocampista participaba en un encuentro entre el Estrella Roja de Belgrado, club donde forjó gran parte de su carrera, y el PKB Korporacija Belgrado. La noticia ha conmocionado a la comunidad futbolística, que recuerda al volante por su talento y entrega en el terreno de juego.