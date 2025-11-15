Conductor y ayudante sobreviven de milagro al volcarse con camión en cuesta la Cucamonga, Estelí

Un camión cargado de bebidas gaseosas y otros productos se volcó anoche en la peligrosa Cuesta de La Cucamonga, en Estelí, y a pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor, Carlos Norori, y su acompañante resultaron únicamente con golpes leves.

Los sobrevivientes relataron que el accidente ocurrió cuando se dirigían a Quilalí, Nueva Segovia.

Al iniciar el descenso por la cuesta, el camión sufrió una falla en los frenos y, posteriormente, la explosión de una llanta trasera, haciendo que Norori perdiera el control.

El camión terminó volcado a un costado de la Carretera Panamericana, obstruyendo parcialmente el tráfico.

Equipos de bomberos y la Cruz Blanca llegaron al lugar y confirmaron que los dos ocupantes estaban fuera de peligro.

El conductor Norori expresó alivio, reconociendo que «Dios les regaló una segunda oportunidad» en ese temido tramo.

