Conductor sobrevive milagrosamente al caer a profundo abismo con un furgón en Jinotega

Vivo de milagro quedó el ciudadano Wilbert José Osorio Mercado, de 35 años de edad, tras caer al fondo de un profundo abismo con el furgón que conducía entre San Rafael del Norte y San Sebastián de Yalí, en Jinotega.

Osorio Mercado iba manejando un cabezal color blanco que jalaba un contenedor rojo cargado de sacos de café y al llegar al sector del Volcán Abajo, no logró bajar la velocidad, perdió el control y cayó al precipicio.

Sorprendentemente, a pesar de sufrir golpes, escoriaciones y heridas en su brazo y axila izquierda, Osorio Mercado logró salir del fondo del abismo por sus propios medios hasta la carretera, en tanto el furgón quedó destruido.

Wilber José Osorio es originario de Chichigalpa, Chinandega, y fue atendido en el Hospital Victoria Motta, de la ciudad de Jinotega, donde le diagnosticaron politraumatismo leve.