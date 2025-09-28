Conductor muere arrollado mientras revisaba el motor de su camioneta, en Chontales

El capitalino Francisco José Ricarte Solórzano, de 64 años, murió arrollado por un camión que transportaba cerdos, en el poblado de La Gateada, ubicado en Villa Sandino, Chontales.

Tragedia en Villa Sandino: hombre muere arrollado por camión

La fatalidad ocurrió la madrugada de hoy domingo, cuando la camioneta placa M 068-848 que conducía don Francisco, sufrió desperfectos mecánicos y se apagó en uno de los carriles de la vía.

Mientras le revisaba el motor, el camión placa JI 61-61 que conducía Oscar Velásquez, de 23 años, a excedo de velocidad, impactó la camioneta en el lado de la puerta del conductor.

Acto seguido arrolló a don Francisco Ricarte que sufrió un trauma craneal severo y otras lesiones graves que le ocasionaron una muerte inmediata.

