Conductor de auto queda delicado en colisión con camioneta en Managua

En estado grave fue llevado al Hospital Bautista, el joven Eyner Antonio Quintero, de 24 años, quien sufrió severas lesiones al quedar prensado en su auto matrícula M 028-832, tras ser chocado por una camioneta en Managua.

El accidente sucedió de los semáforos de la Asamblea Nacional cinco cuadras al Oeste cuando Eyner Quintero se dirigía a su casa con su esposa Cándida Rosa Cajina Martínez, de 22 años, tras haber ido al cementerio a enflorar a un familiar.

El otro vehículo involucrado en el accidente es la camioneta Toyota Hilux placas M 158-655 conducida por Josué Ezequiel Jarquín Bodán, de 47 años de edad.

Al momento del accidente, en el auto también viajan la joven Evelin Cajina Martínez, quien sufrió un golpe en la cabeza, además de dos niños, de 2 y 13 años de edad, quienes resultaron con golpes menores.

Al sitio del percance se presentaron agentes de la Policía Nacional para determinar las causas del accidente.