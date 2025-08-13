Conductor de auto muere al ser impactado por un furgón en Ciudad Darío

En un hospital capitalino falleció el señor Miguel Ángel Sotelo Rizo, de 59 años, cuatro días después de haber resultado lesionado en un accidente de tránsito ocurrido en Ciudad Darío, Matagalpa.

Cazadores de noticias informaron que la madrugada del pasado viernes, don Miguel estaba parqueado con su auto marca Huyndai color beige placa M 02-737 en la comarca Puertas Viejas, cuando fue colisionado por un furgón.

El cabezal marca Freightliner color blanco, matrícula MT 41-211 era conducido por Darwin Ramón Torrez Pérez, de 41 años, quien circulaba de norte a sur y al no guardar su distancia, chocó al auto por detrás.

A consecuencias de la fuerte colisión, el conductor del auto sufrió severas lesiones que le causaron la muerte la noche de ayer en Managua.