type here...
Buscar
31.7 C
Managua
miércoles, agosto 13, 2025
Sucesos

Conductor de auto muere al ser impactado por un furgón en Ciudad Darío

Por Diana Alborán
Lectura: Menos de un minuto(s)

En un hospital capitalino falleció el señor Miguel Ángel Sotelo Rizo, de 59 años, cuatro días después de haber resultado lesionado en un accidente de tránsito ocurrido en Ciudad Darío, Matagalpa.

Cazadores de noticias informaron que la madrugada del pasado viernes, don Miguel estaba parqueado con su auto marca Huyndai color beige placa M 02-737 en la comarca Puertas Viejas, cuando fue colisionado por un furgón.

El cabezal marca Freightliner color blanco, matrícula MT 41-211 era conducido por Darwin Ramón Torrez Pérez, de 41 años, quien circulaba de norte a sur y al no guardar su distancia, chocó al auto por detrás.

A consecuencias de la fuerte colisión, el conductor del auto sufrió severas lesiones que le causaron la muerte la noche de ayer en Managua.

Deja tu comentario
Si te gustó, comparte
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456