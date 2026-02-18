Conducir ebrio y a exceso de velocidad causa la muerte de otro motorizado en Jinotega

En el hospital Victoria Motta murió anoche Gerson David Gadea Montenegro, de 37 años, a causa de las múltiples lesiones que sufrió al accidentarse en motocicleta en Jinotega.

Gerson David Gadea Montenegro, de 37 años

El accidente ocurrió de donde fue La Quesera 250 metros al Este, en la comarca El Aserrío, de Santa María de Pantasma, a las 8 con 40 minutos de la noche del domingo.

Los informes indican que Gerson Gadea conducía ebrio y a exceso de velocidad, una moto marca Bajaj modelo Pulsar color azul, con placa JI 23-851, con la cual realizó una mala maniobra y se accidentó.

Al caer sobre la vía, la motocicleta le cayó encima, causándole fracturas y lesiones de gravedad que le impidieron sobrevivir, a pesar de los esfuerzos médicos por salvarlo.

