Compatriota pierde el control de su motocicleta y de su vida en Alajuela, Costa Rica

Un nicaragüense de 35 años, de apellido Orozco, murió este domingo al accidentarse en motocicleta en el barrio Mercedes de Atenas, en Alajuela, Costa Rica.

Nicaragüense muere en accidente de moto en Costa Rica

El compatriota Orozco conducía a exceso de velocidad cuando perdió el control de su moto, se salió de la via e impacto contra un punto fijo, muriendo al instante.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya sobre nicas fallecidos en el exterior, revelan que este año han muerto en Costa Rica 24 nicaragüenses en accidentes de tránsito.