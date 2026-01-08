Compatriota en motocicleta muere en accidente de tránsito en San José, Costa Rica

El nicaragüense Elías Hernández, de 27 años de edad, murió en accidente de tránsito esta madrugada en el sector de Mata Redonda, en San José, Costa Rica.

El compatriota Hernández se desplazaba en motocicleta cuando fue embestido por una camioneta que huyo del sitio, según informó a Tu Nueva Radio Ya el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica.

El cuerpo del compatriota, oriundo de Juigalpa, Chontales, fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya del año pasado revelan que 27 nicaragüenses murieron en Costa Rica víctimas de accidentes de tránsito, y en lo que va de este año son 3 los pinoleros muertos por la misma causa.