Como poseído por el Diablo: Hombre ataca a poblador del barrio Ariel Darce

En estado de salud delicado resultó Elvin Reynaldo Benavidez, de 46 años, tras ser agredido a puñaladas y tubazos a manos del sujeto identificado solo como Tony, en una calle del barrio Ariel Darce, distrito 5 de Managua, la madrugada de este domingo.

El sujeto identificado únicamente como Tony (Izquierda) agredió al señor Elvin Reynaldo Benavidez (derecha)

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que Elvin acababa de comprar un plato de comida, se sentó a comer en la acera, cuando fue sorprendido por Tony. “Ese hombre estaba como poseído por el mismo diablo, lo apuñaló en la espalda y abdomen y después le dio con un tubo”.

En ese alboroto tuvieron que intervenir otras personas en defensa de Elvin, sino lo hubiese matado. “Ese hombre es el azote del barrio, ya no lo aguantamos”, dijo otro vecino.

El lesionado fue trasladado al hospital Manolo Morales Peralta, en tanto, agentes policiales andan tras la pista de Tony para que responda por el delito de lesiones graves.

