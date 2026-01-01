El ciudadano Yorman Gómez Torrez, de unos 40 años, fue ultimado a cuchilladas la madrugada de hoy jueves, en el casco urbano de Ciudad Darío, Matagalpa.

Comerciante es ultimado a cuchilladas en primer día del año en Ciudad Darío, Matagalpa

Cazadores de Noticias informaron que a eso de las 3 de la madrugada, Yorman Gómez fue interceptado por un grupo de sujetos que lo atacaron.

En el hecho le realizaron varias heridas de arma blanca que le causaron la muerte.

Autoridades policiales de Ciudad Darío, Matagalpa, investigan la identidad y paradero de los involucrados en el crimen.