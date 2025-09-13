type here...
Sucesos

Combatiente histórico Marcio Jaen pasa a otro plano de vida en León

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Pedro Marcio Jaen Serrano, de 75 años de edad, murió a consecuencias de un infarto mientras era atendido en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, de León, al mediodía de este sábado.

El compañero fue llevado al centro asistencial desde su casa ubicada en el barrio Héroes y Mártires del Calvario en León, luego de sentir malestares en el corazón, sin embargo pocos minutos después se rindió ante la muerte.

Pedro Marcio Jaen fue un valiente combatiente del Frente Sandinista que fue detenido junto al Comandante Tomas Borge por la dictadura somocista y salió libre tras la toma del Palacio Nacional en agosto de 1978.

El féretro de Pedro Marcio estará en capilla ardiente en la Casa de Cultura Museo Rigoberto López Pérez, en León, mientras se preparan sus honras fúnebres.

