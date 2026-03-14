Colisión entre moto y rastra deja una mujer muerta y un varón lesionado en Río Blanco, Matagalpa

La ciudadana Yubelkis Elizabeth Medrano, de 35 años, murió y Carlos Aguinaga Aguilar resultó gravemente lesionado, luego de que impactaron en moto contra una rastra en la cuesta de La Ponzoña, en Río Blanco, Matagalpa, la tarde de este sábado.

El accidente sucedió en el kilómetro 191 de la carretera Matagalpa – Río Blanco, en donde la pareja que viajaba en una moto impactó de frente contra el pesado vehículo en circunstancias desconocidas.

Tanto Yubelkis Medrano como Carlos Aguinaga son originarios de la comunidad El Toro, de Paiwas, Caribe Sur.

Agentes policiales de Tránsito se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de los involucrados en la desgracia vial.