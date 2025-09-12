“Cóctel” de licor y velocidad, cobran la vida de joven motociclista en Rosita, Triángulo Minero

El estado de ebriedad y el exceso de velocidad le causaron la muerte al motociclista Adonis Malaquías Pérez Luquez, de 22 años, en el municipio de Rosita, Triángulo Minero, Caribe Norte.

Adonis Malaquías Pérez Luquez / Foto referencial

El mortal accidente sucedió frente a la Ferretería La Popular, en el barrio Jesús Meza, kilómetro 379 de la carretera a Siuna, la medianoche de ayer jueves.

Cazadores de noticias informaron que Adonis Pérez se desplazaba en la moto marca Suzuki color rojo placa TM 5089 cuando perdió el control, salió de la vía y se estrelló contra un poste de madera, donde cayó muerto.

Pobladores de la zona resaltaron que el infortunado joven perdió la vida mientras manejaba ebrio, a exceso de velocidad, sin casco de protección y sin licencia de conducir.