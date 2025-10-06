Sucesos

Ciudadano se ahoga al caer en Muelle de San Carlos

Por Jhonny Martínez
Este mañana fue recuperado de las aguas del Río San Juan, el cadáver del ciudadano Marvin Lenin Chavarría García, de unos 40 años de edad.

Nuestro colaborador en Río San Juan, José Duarte, informó que el hallazgo fue hecho en el Malecón del municipio de San Carlos.

Supuestamente el desventurado estaba descansando en el muro del Malecón, cuando cayó al agua y se golpeó la cabeza con una estructura de concreto quedando desmayado lo que propició que se ahogara.

Pobladores hicieron el llamado a la policía, bomberos y Defensa Civil que en su búsqueda localizaron y recuperan el cuerpo.

