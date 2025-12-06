Cinco sujetos son retenidos por el Ejército durante operativo en montañas del Caribe Norte

El Ejército de Nicaragua retuvo a José Ángel Cerda Méndez, de 52 años, David Artola Pérez, de 45, Mitón Antonio Álvarez García, de 33, y Ángel Jasmir Cerda Lita, de 21 años, en el Parque Nacional Cerro Saslaya, Siuna, Triangulo Minero.

A los sujetos les fueron ocupados 1 pistola y 2 rifles calibre 22, tres radios de comunicación, 1 cargador de pistola, 40 cartuchos calibre 22 y 1 motosierra, que eran trasladados de manera ilegal.

En el sector de San Miguel de La Esperanza Nº 2, en Prinzapolka, Caribe Norte, fue retenido Eylin Antonio Estrada, de 21 años, al que le ocuparon 1 motosierra, 1 moto-guadaña, 1 batería de panel solar, 1 inversor, 1 celular, 1 montura, que pretendían ser empleados en labores de tala ilegal de árboles.

El ejército realizó las retenciones entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre, por medio del Batallón Ecológico “BOSAWAS”, y los detenidos junto con los artículos ocupados fueron entregados a las autoridades correspondientes, para el debido proceso judicial.