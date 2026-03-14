Cinco personas fallecen a causa de diferentes dolencias en Hospital Antonio Lenin Fonseca

En las últimas 24 horas, en el hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca murieron cinco personas a causa de las múltiples dolencias que sufrían desde hace un buen tiempo.

Todos los fallecidos eran originarios de Managua y entre ellos están: José Bismarck Reyes García, de 44 años, Lilliam Zúniga Orozco, de 72, y Santos Alfredo Solís, de 63 años.

También dieron su último suspiro de vida en el Lenin Fonseca, el señor Modesto Ramon Laínez, de 60 años, y German de Jesús Téllez Gadea, de 71 años.

Los cuerpos de los fallecidos fueron retirados por sus familiares para ser velados y luego darles cristiana sepultura.