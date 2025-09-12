type here...
viernes, septiembre 12, 2025
Sucesos

Ciclista murió tras ser impactado por camión en Masatepe

Por Diana Alborán
El ciclista José Rolando Pavón Pavón, de 66 años, murió en el hospital Comandante Hilario Sánchez, de Masaya, luego de que un camión lo impactó.

El percance vial ocurrió en el kilómetro 51 de la carretera a Nandasmo, en el municipio de Masatepe, a las 3 y 50 minutos de ayer jueves.

El ciclista fue chocado por detrás por el camión blanco, placa MY-9235, conducido a exceso de velocidad por Alejandro Mercado Laguna, de 63 años, quien está preso.

A causa del golpe, el señor Pavón cayó al pavimento donde sufrió trauma craneal y facial que le causó la muerte mientras era atendido en el hospital.

De esta forma queda claro que José Rolando no cayó a la calle cuando el camión pasó cerca y el viento generado por el vehículo lo hizo perder el control.

